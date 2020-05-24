Futbolcu Arda Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sırasında gerçekleştirdiği canlı yayında, 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı demişti.

Yayından sonra çok sayıda eleştiri alan Turan, kendisine eleştiri yöneltenlere, "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali.. İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatı bulurlar." ifadelerini kullanmıştı.