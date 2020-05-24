Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.05.2020 23:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2020 23:12
    ABONE OL

    'ın golü yetmedi, 1 puana razı oldu

    Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Köln evinde 'u konuk etti. ile Thommy'nin golleriyle 2-0 öne geçen deplasman ekibi, skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu.

    Kenan Karaman'ın golü Düsseldorf'a yetmedi!

    Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Köln ile Fortuna Düsseldorf kozlarını paylaştı. 4 gole sahne olan zorlu karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

    Fortuna Düsseldorf, 41. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. 62'de Thommy'le farkı 2'ye çıkaran Düsseldorf, skoru korumayı başaramadı.

    88'de Modeste ile umutlanan ev sahibi, 90+1'de Cordoba'nın golüyle durumu 2-2'ye getirdi.

    Müsabakada başka gol olmadı ve iki takım da 1'er puana razı oldu. Bu sonucun ardından Köln puanını 33, Fortuna Düsseldorf ise 23 yaptı.
    Haberler Spor Kenan Karaman'ın golü yetmedi, Fortuna Düsseldorf 1 puana razı oldu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri