Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Köln ile Fortuna Düsseldorf kozlarını paylaştı. 4 gole sahne olan zorlu karşılaşmada puanlar paylaşıldı.
Fortuna Düsseldorf, 41. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. 62'de Thommy'le farkı 2'ye çıkaran Düsseldorf, skoru korumayı başaramadı.
88'de Modeste ile umutlanan ev sahibi, 90+1'de Cordoba'nın golüyle durumu 2-2'ye getirdi.
Müsabakada başka gol olmadı ve iki takım da 1'er puana razı oldu. Bu sonucun ardından Köln puanını 33, Fortuna Düsseldorf ise 23 yaptı.