Fenerbahçe'de 3 Haziran 2018'de yapılan seçimde başkanlığa seçilen Ali Koç, göreve geldiğinde Şampiyonlar Ligi vizesi almış, ligin en fazla gol atan, en az gol yiyen, ligi ikinci sırada bitiren bir takım vardı. Ali Koç, bu takımın en etkili isimleri Fernandao, Giuliano ve Josef'i sattı, bir sonraki sezon da Eljif Elmas'ı yüksek bonservis bedeliyle gönderdi. Ancak bu oyuncuların satışından elde edilen bonservis gelirleri çar çur edildi. Futbol takımı geçen sezondan bu yana sportif olarak dibe vururken, ne kadroda ne teknik heyette istikrar sağlanamadı. Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararı alınırken, Fenerbahçe halen teknik direktör sorununu çözemedi. Mart ayında teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde yönetim aradan yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen halen teknik adam sorununu çözüme kavuşturamadı.
ARAZİLER ELDEN ÇIKIYOR
Yen Şafak'ın haberine göre; Başkan Ali Koç Fenerbahçe'yi finansal açıdan düzlüğe çıkarmak için bu kez Aziz Yıldırım döneminde kulübe kazandırılan arazileri de satma kararı aldı. Koç, Edirne arazisi (16 bin metrekare), Ankara İncek Tesisleri arazisi (32 bin metrekare), Gebze arazisi (220 bin metrekare) ve Antalya'daki tapulu arazileri satarak kulübe gelir sağlamak istiyor.
Ali Koç, görevde bulunduğu 2 yıl içinde Fenerbahçe'ye kalıcı gelir sağlayacak bir proje gerçekleştirmezken, kulübün mevcut tapulu arazilerini satma kararı alması da kongre üyeleri arasında tepkilere de neden oldu. Öte yandan Ali Koç yine Aziz Yıldırım döneminde Murat Ülker ile yapılan anlaşmayla kulübe kazandırılan Ataşehir'deki Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nun yanında yer alan 58 dönüm arazi ile ilgili de her hangi bir girşimde bulunmadı. Koç, 30 Haziran tarihine kadar bir proje gerçekleştirilmezse, arazi Ülker grubuna geçecek. Böylece Fenerbahçe değerli bir araziden de mahrum olacak.
AMATÖR BRANŞLARDA KÜÇÜLMEYE GİDİLİYOR
Amatör branşlarda 3 büyük kulüp içinde en fazla açık veren Fenerbahçe oldu. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıda amatör branşlardaki açığın ciddi rol aldığı belirtilirken, sarı-lacivertliler bunu aşmak için amatör şubelerde ciddi küçülmeye gidecek. Fenerbahçe yönetimi, bayan basketbol ve bayan voleybolda, 2. Lig'deki altyapı takımlarında forma giyen oyuncuların ağırlıkta olduğu oyuncularla mücadele edecek.
"Eskisi gibi amatör şubeleri götüremeyiz. Amatör branşlarda küçülebildiğimiz kadar küçülmüş" diyen başkan Ali Koç, amatör branşlarda son yaşananlarla önümüzdeki 2-3 yılda olabildiğince hedef küçültme ve bütçe kısıtlamasına zorunlu olduklarını vurgulamıştı. Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda "2018 Haziran ayında belki de hata ettik. Geldiğimizde amatörlerde daralmaya, küçülmeye gitme beklentisi vardı. Biz bunun tersine davrandık. Son yaşananlarla önümüzdeki 2-3 yılda olabildiğince hedef küçültme ve bütçe kısıtlamasına mecburuz. Başka kaçar yolu yok" ifadelerini kullanmıştı.