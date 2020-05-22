Fenerbahçe'de 3 Haziran 2018'de yapılan seçimde başkanlığa seçilen Ali Koç, göreve geldiğinde Şampiyonlar Ligi vizesi almış, ligin en fazla gol atan, en az gol yiyen, ligi ikinci sırada bitiren bir takım vardı. Ali Koç, bu takımın en etkili isimleri Fernandao, Giuliano ve Josef'i sattı, bir sonraki sezon da Eljif Elmas'ı yüksek bonservis bedeliyle gönderdi. Ancak bu oyuncuların satışından elde edilen bonservis gelirleri çar çur edildi. Futbol takımı geçen sezondan bu yana sportif olarak dibe vururken, ne kadroda ne teknik heyette istikrar sağlanamadı. Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararı alınırken, Fenerbahçe halen teknik direktör sorununu çözemedi. Mart ayında teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde yönetim aradan yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen halen teknik adam sorununu çözüme kavuşturamadı.