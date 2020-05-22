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    • 22.05.2020 11:44
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    'da flaş ayrılık | 'ın ile anlaştığı iddia edildi

    'de daha önceki sezonlarını mumla aratan 'da flaş ayrılık. 30 yaşında Yunan basketbolcunun ile anlaştığı iddia edildi. daha önce yaptığı bir açıklamada, 'in takımdan ayrılması durumunda kendisininde takımdan ayrılabileceğini belirtmişti.

    F.Bahçe'de flaş ayrılık! Anlaştı...

    'nun Yunanlı yıldızı ülkesine geri dönebilir. 'de kötü bir sezon geçiren Olympiacos, yeniden takımın başına getirdiği koç Bartzokas'a önümüzdeki sezon için çok daha iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

    Sport 24'ün haberine göre Fenerbahçeli yıldız, ile anlaşmaya vardı. Yunan basını 2015'e kadar Olympiacos forması giyen ve Yunan ekibiyle iki EuroLeague şampiyonluğu yaşan Sloukas'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

    ANTHONY GILL TRANSFERİ BİTİYOR
    2017'den bu yana formasını giydiği Khimki ile EuroLeague'de oldukça başarılı bir süreç geçiren Anthony Gill'in de takımından ayrılması bekleniyor. ABD'li oyuncunun Olympiacos ile anlaşmaya varmak üzere olduğu ifade edildi.

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