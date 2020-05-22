





Başkan Ali Koç geçen hafta yaptığı açıklamada, transferde yerli oyuncularla ilgilendiklerini söylemişti. Fenerbahçe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ismi radarına aldığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre yönetimin ilk hedefi Hertha Berlin'li Muhammed Kiprit.



21 MAÇTA 16 GOL ATTI

U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.