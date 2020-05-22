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    • Spor
    • 22.05.2020 Gazete
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    gurbetçi avında! Yönetim 5 ismi yakın takipte...

    'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ismi radarına aldığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre yönetimin ilk hedefi 'li . Yönetim ayrıca ’den , M’Gladbach’tan , Mainz’dan ve Köln’den ’i de takipte.




    Başkan     Ali Koç geçen hafta yaptığı açıklamada, transferde yerli oyuncularla ilgilendiklerini söylemişti. Fenerbahçe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ismi radarına aldığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre yönetimin ilk hedefi Hertha Berlin'li Muhammed Kiprit.

    21 MAÇTA 16 GOL ATTI
    U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



    HER BÖLGEDEN İSİM VAR
    Yönetim ayrıca Schalke'den orta saha oyuncusu Levent Mercan, M'Gladbach'tan sağ bek Kaan Kurt, Mainz'dan kanat oyuncusu Erkan Eyibil ve Köln'den sol bek Erkan Akalp'i de yakın takipte.



    GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
    Fenerbahçe hem futbolcular hem de kulüpleriyle kısa sürede temasa geçmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler'in listedeki isimlerden en az ikisini kadroya katmayı planladığı da belirlendi.



    TÜRKİYE'YE KAZANDIRILDI
    Bütün alt yaş kategorilerinde Almanya formasını giyen Muhammed Kiprit, U21 Milli Takımımız'dan gelen teklifi kabul etmişti.
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