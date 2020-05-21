



İngiliz kulüplerinin yoğun ilgi göstermesine rağmen henüz beklemede oldukları ortaya çıkarken G.Saray gelecek tekliflere odaklandı.



Galatasaray'ın bu sezon kadroda düşünmediği Diagne için İngiliz kulüpleri sıraya girerken henüz resmi teklif yapılmadı.