TFF Yönetim Kurulu ve Kulüpler Birliği, Süper Lig'in kaderini belirlemek için dün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının neticesinde 18 Süper Lig kulübünün ortak kararı ile TFF tarafından daha önce belirlenen 12 Haziran tarihinde ligin başlaması kararlaştırıldı.
KESİN KARAR 28 MAYIS'TA
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 28 Mayıs'ta yapılacak son toplantı sonrası liglerin başlama tarihinin kesinleşeceğini duyurdu. 28 Mayıs, UEFA'nın da federasyonlara karar için verdiği son gün.
7 KULÜP DÜŞME İSTEMİYOR
Nihat Özdemir, dünkü toplantıda 7 kulübün küme düşmenin kalkması ve seneye ligin 21 takımla oynanmasını istediğini açıkladı. Özdemir bu talep için, "Bu konuyu değerlendireceğiz" dedi
5 DEĞİŞİKLİK HAKKI GÖRÜŞÜLÜYOR
Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de ligin kalan kısmında takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesi konusunda TFF ile görüşmelerin sürdüğünü ve kararı beklediklerini söyledi.