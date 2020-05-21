



7 KULÜP DÜŞME İSTEMİYOR

Nihat Özdemir, dünkü toplantıda 7 kulübün küme düşmenin kalkması ve seneye ligin 21 takımla oynanmasını istediğini açıkladı. Özdemir bu talep için, "Bu konuyu değerlendireceğiz" dedi



5 DEĞİŞİKLİK HAKKI GÖRÜŞÜLÜYOR

Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de ligin kalan kısmında takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesi konusunda TFF ile görüşmelerin sürdüğünü ve kararı beklediklerini söyledi.