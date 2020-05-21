RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan Shaqiri bombası! Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak

Galatasaray bu yıl da şampiyon olarak 3 yıl üst üste ipi göğüslemek istiyor. Şampiyon olması durumunda doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan sarı-kırmızılı ekip, Liverpool'un İsviçreli yıldızı için girişimlere başlayacak. Liverpool'da forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Shaqiri'nin de teklife sıcak baktığı öğrenilirken, İsviçreli yıldız Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak.

21.05.2020 08:24 - Son Güncelleme: 21.05.2020 08:24
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan Shaqiri bombası! Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak

Süper Lig'de üst üste 2 yıl şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, gelecek sezon bu kulvara uygun bir kadro kurmayı da hedefliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan Shaqiri bombası! Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak

Avrupa'da son iki yıldır hayal ettiği tablonun uzağında kalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu sezon şampiyonluk elde edilirse yönetimden Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri'yi isteyeceği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan Shaqiri bombası! Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak

Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcunun ikna edilmesi için de Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan Shaqiri bombası! Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak

28 yaşındaki hücum oyuncusunun Kosova'dan dolayı Türk kültürüne yakın olduğu için ikna edilebileceği de konuşuluyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan Shaqiri bombası! Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak

Fotomaç'ın haberine göre İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Shaqiri, kulübünde fazla forma şansı bulamıyor. Bu sezon sadece 10 maça çıkabilen ve bu nedenle kulüpten ayrılma fikrine sıcak bakan yıldız futbolcu sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirecek.

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