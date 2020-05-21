Haberler Galeri Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan Shaqiri bombası! Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan Shaqiri bombası! Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak

Galatasaray bu yıl da şampiyon olarak 3 yıl üst üste ipi göğüslemek istiyor. Şampiyon olması durumunda doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan sarı-kırmızılı ekip, Liverpool'un İsviçreli yıldızı için girişimlere başlayacak. Liverpool'da forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Shaqiri'nin de teklife sıcak baktığı öğrenilirken, İsviçreli yıldız Şampiyonlar Ligi'nin çileği olacak.

21.05.2020 08:24 - Son Güncelleme: 21.05.2020 08:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





