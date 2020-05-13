Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş neden istifa etti? İşte sonun başlangıcı o olay...

TÜM TAKIMA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Paris'te maç öncesi takım otobüsünde futbolcuların bulunduğu bölümde yaşanan bir konu üzerine Hasan Şaş, ayağa kalkar ve sarı kırmızılı oyunculara sert bir çıkışa imza attığı ve bu çıkıştan birçok futbolcuyu rahatsız ettiği iddia edildi. En çok rahatsız olan ismin ise Uruguaylı kaleci Fernando Muslera olduğu belirtildi.