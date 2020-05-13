Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş neden istifa etti? İşte sonun başlangıcı o olay...
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığı görevini yürüten Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Spor kamuoyu Hasan Şaş'ın neden istifa ettiği merak ederken ortaya pek çok iddia atılıyor. Hasan Şaş'ın istifasının aslında Aralık ayında oynanan Paris Saint Germain maçından sonra yaşananlar olaylarla başladığı iddia edildi. İşte detaylar.
13.05.2020 09:41
- Son Güncelleme: 13.05.2020 10:00
TÜM TAKIMA SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Paris'te maç öncesi takım otobüsünde futbolcuların bulunduğu bölümde yaşanan bir konu üzerine Hasan Şaş, ayağa kalkar ve sarı kırmızılı oyunculara sert bir çıkışa imza attığı ve bu çıkıştan birçok futbolcuyu rahatsız ettiği iddia edildi. En çok rahatsız olan ismin ise Uruguaylı kaleci Fernando Muslera olduğu belirtildi.
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