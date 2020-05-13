RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş neden istifa etti? İşte sonun başlangıcı o olay...

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığı görevini yürüten Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Spor kamuoyu Hasan Şaş'ın neden istifa ettiği merak ederken ortaya pek çok iddia atılıyor. Hasan Şaş'ın istifasının aslında Aralık ayında oynanan Paris Saint Germain maçından sonra yaşananlar olaylarla başladığı iddia edildi. İşte detaylar.

13.05.2020 09:41 - Son Güncelleme: 13.05.2020 10:00
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş neden istifa etti? İşte sonun başlangıcı o olay...

Fatih Terim ile birlikte tam 6 şampiyonluk kazanan Hasan Şaş, Galatasaray'dan ayrıldı. Hasan Şaş'ın, son 1.5-2 ay boyunca yaşananlar ve Fatih Hoca'nın 2020-21 sezonu için planlarında kendisine yer olmadığını görünce istifa ettiği iddia edildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş neden istifa etti? İşte sonun başlangıcı o olay...

Ancak ayrılık yoluna girilmesi son 2 ay ile sınırlı değildi. Bildiğiniz gibi Fatih Terim aslında Hasan Şaş'ı kendisine iletilen birçok rahatsızlığa rağmen sezon ortasında bırakmadı. Hasan Şaş'ın daha önceki istifası da geri çevirildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş neden istifa etti? İşte sonun başlangıcı o olay...

TAKIM OTOBÜSÜNDE SERT ÇIKIŞ
Tecrübeli çalıştırıcı bu sorunları çözmeye çalışıp ısrarla yola çıktığı yardımcısını sezon ortasında bırakmanın doğru olmadığını en yakınındaki isimlere, başkana ve yönetime söyledi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş neden istifa etti? İşte sonun başlangıcı o olay...

Hürriyet'in haberine göre; 11 Aralık 2019'da deplasmanda Paris Saint Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sarı kırmızılıların otobüsünde bir takım olaylar yaşandı ve yabancılar ile yardımcı antrenörü arasında kopmaya neden oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş neden istifa etti? İşte sonun başlangıcı o olay...

TÜM TAKIMA SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Paris'te maç öncesi takım otobüsünde futbolcuların bulunduğu bölümde yaşanan bir konu üzerine Hasan Şaş, ayağa kalkar ve sarı kırmızılı oyunculara sert bir çıkışa imza attığı ve bu çıkıştan birçok futbolcuyu rahatsız ettiği iddia edildi. En çok rahatsız olan ismin ise Uruguaylı kaleci Fernando Muslera olduğu belirtildi.

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