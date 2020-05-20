UEFA'nın çılgın İstanbul planı! 4'lü final...

İstanbul'da 4'lü Final projesi, UEFA'nın 17 Haziran'da yapacağı toplantıda en önemli maddelerden biri olacak. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final maçlarını tarafsız sahada tek maç üzerinden oynatarak fikstürü rahatlatıp, kısaltmak isteyen UEFA, 29 Ağustos'ta finalin oynanacağı İstanbul'da çeyrek ve yarı finaldeki 6 maçı da oynatmayı planlıyor.



4 AĞUSTOS KESİN DEĞİL

27 Mayıs'taki toplantıyı 17 Haziran'a erteleyen ve liglerin devam ya da tescili için federasyonlara 21 günlük ek süre tanıyan UEFA, '4 Ağustos'ta bitirin' söyleminden de geri adım attı. UEFA Başkanı Ceferin, Lyon Başkanı Aulas'a yazdığı mektupta, "Biz 4 Ağustos'u tavsiye olarak açıkladık. Bu kesin bitiş tarihi değildi" diyerek liglerin ağustos ayında da oynanabileceğinin altını çizdi.