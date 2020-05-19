Fenerbahçe'de son dakika coronavirüs gelişmesi. Sarı Lacivertli ekip, futbolcular, teknik ve idari heyet ile kulüp personeline yapılan coronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: