COVİD-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken dünya futboluna da büyük bir darbe vurdu! Tedbirler gereği statlarda artık seyirci girişine izin verilmezken bu nedenle tribünlerde uzun bir süre boş kalacak.



Hürriyet'in haberine göre Almanya Bundesliga'nın ardından tüm Avrupa ve ülkemizde de maçlar seyircisiz oynanacak. Mönchengladbach kulübünün de başlattığı "karton taraftar" modelinin benzerini Galatasaray da uygulayacak.

Galatasaray kulübü, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarlarının fotoğrafına ve maketine yer verecek. "Sensiz olmaz" ismini verilen bu kampanya kamuoyuna duyurulacak. Sarı kırmızılı kulüp, bu kampanyaya katılan seyircilerinin fotoğraflarını karton maketlerin üzerine basarak tribüne asacak.