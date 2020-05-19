Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

"Türkiye Süper Lig kulübü Beşiktaş, bu yaz aylarında Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi'yi kadrosuna katacak. Gyasi, son aylarda Kartallarla güçlü bir şekilde bağlantı kurmuştu.

Yetenekli kanat oyuncusu, Bulgaristan'da gösterdiği etkileyici performansa rağmen bu yaz serbest kalmayı tercih etmişti.

Beşiktaşlı bir kulüp yetkilisi, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Edwin Gyasi ile gerçekten ilgileniyoruz ve onunla bu yaz sözleşmeyi imzalamak istiyoruz. O çok iyi bir oyuncu ve her kulüp ona sahip olmak ister. Ayrıca onu uzun süredir izliyoruz ve kulübümüze harika katkılar yapacağını düşünüyoruz. Bu yaz neler olacağını göreceğiz." dedi.