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    • Spor
    • 19.05.2020 Gazete
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    Fabrice N'Sakala ’ta! Her konuda anlaşma sağlandı...

    , 'dan sol bek Fabrice N'Sakala’yı kesin olarak bitirdi. Kongolu stara yıllığı 850 bin ’dan 3 yıllık 2 milyon 550 bin Euro ödenecek.



    Beşiktaş     gelecek sezon için ilk transferi bitirdi. Yönetim Alanyaspor'dan sol bek Fabrice N'Sakala ile her konuda anlaşma sağladı.



    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Kongolu yıldız ile son yapılan görüşmede bazı pürüzler de giderildi.



    3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
    Alanyaspor ile olan sözleşmesi bitecek olan N'Sakala'nın menajeriyle de görüşen yönetim bonservis bedeli ödemeyecek.



    Kongolu yıldızla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.



    CANER'LE YOLLAR AYRILACAK
    Sezon sonunda resmi sözleşme imzalanacak olan N'Sakala'nın Beşiktaş'tan yılda 850 bin Euro kazanacağı öğrenildi. Böylece yönetimin sezon sonu Caner'le yolları ayırması bekleniyor.

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