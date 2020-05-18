Barcelona, 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Luis Suarez'in boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı. Hedefteki isim olan Lautaro Martinez için kaynak yaratmak isteyen Barça, sürpriz bir takasın kıyısına geldi.

Futbolun iki devi Barcelona ve Juventus dev bir transfer takası üzerinde anlaşmak üzere. Transferde ilk hedef olarak İnter'de forma giyen Lautaro Martinez'i belirleyen Katalan ekip, kaynak yaratırken genç yıldız adayı Nelson Semedo'yu elinden çıkarmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

DEV TAKAS VE 25 MİLYON EURO

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Barcelona 11'inin önemli isimlerinden biri haline gelen Semedo'ya karşılık Juve'nin Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio artı 25 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Pjanic, İtalyan ekibin bu sezonki 26 Serie A maçımın 20'sinde ilk 11 başladı. Maurizio Sarri'nin daha çok yedek olarak tercih ettiği De Sciglio'nun ise Semedo'dan boşalacak bek pozisyonunu doldurması hedefleniyor.

Bu takasın gizli kahramanı 22 yaşındaki Lautaro Martinez ise bu sezon Inter forması ile 16 gole imza attı. Birçok Avrupa devi genç oyuncunun peşinde. Barcelona 33 yaşına gelen Luis Suarez'in boşluğunu Martinez ile doldurmayı planlıyor. Ayrıca 30 yaşındaki Pjanic'in Barca orta sahasında bir türlü dolmayan boşluğu kapatması bekleniyor.