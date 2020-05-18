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    • 18.05.2020 11:50
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    • 18.05.2020 11:50
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    ve el sıkıştı! Dev takas an meselesi

    ve arasında tarihi takas an meselesi... Barcelona'nın, uzun süredir kadrosuna katmak istediği transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İddialara göre Barcelona, Miralem Pjanic ve Mattia De Sciglio'yu kadrosuna katacak. Öte yandan da Juventus'a 25 milyon euro ve 'nun bonservisi verilecek.

    Barça ve Juve el sıkıştı! Dev takas an meselesi

    , 33 yaşındaki Uruguaylı golcü 'in boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı. Hedefteki isim olan için kaynak yaratmak isteyen Barça, sürpriz bir takasın kıyısına geldi.

    Futbolun iki devi Barcelona ve dev bir transfer takası üzerinde anlaşmak üzere. Transferde ilk hedef olarak İnter'de forma giyen Lautaro Martinez'i belirleyen Katalan ekip, kaynak yaratırken genç yıldız adayı 'yu elinden çıkarmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

    DEV TAKAS VE 25 MİLYON EURO

    İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Barcelona 11'inin önemli isimlerinden biri haline gelen Semedo'ya karşılık Juve'nin , Mattia De Sciglio artı 25 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

    Pjanic, İtalyan ekibin bu sezonki 26 Serie A maçımın 20'sinde ilk 11 başladı. Maurizio Sarri'nin daha çok yedek olarak tercih ettiği De Sciglio'nun ise Semedo'dan boşalacak bek pozisyonunu doldurması hedefleniyor.

    Bu takasın gizli kahramanı 22 yaşındaki Lautaro Martinez ise bu sezon Inter forması ile 16 gole imza attı. Birçok Avrupa devi genç oyuncunun peşinde. Barcelona 33 yaşına gelen Luis Suarez'in boşluğunu Martinez ile doldurmayı planlıyor. Ayrıca 30 yaşındaki Pjanic'in Barca orta sahasında bir türlü dolmayan boşluğu kapatması bekleniyor.

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