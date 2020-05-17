Haberler
Galeri
Spor
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı! Üç büyükler peşinde
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşı! Üç büyükler peşinde
Koronavirüs arasında önümüzdeki yılın kadro planlamasını yapan Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Arabistan basınından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren bir iddia geldi. Haziran ayından Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu için Süper Lig'in 3 devinin devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...
17.05.2020 16:14
- Son Güncelleme: 17.05.2020 16:14
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali olarak düşüşe geçen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde ibresini maliyeti düşük ya da bonservissiz yıldızlara çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Süper Lig'in 3 devinin yöneticileri, aldığı kararlarda, kısa sürede transferlerin sonlandırılması ve bir an önce gelecek sezonun kadro yapılandırmasının kurulması gerektiği kanısına vardı.
Bu bağlamda gerek Türkiye'den gerekse dünyadan birçok isimle görüşen kulüpler, oyuncularla birebir temas içerisinde.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre transferde rotasını Arabistan piyasasına çeviren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefinde sürpriz bir isim olduğu öne sürüldü.
Suudi basınının konu ile ilgili yaptığı haberde, İstanbul'un 3 devinin haricinde Brezilya kulüplerinin de yıldız isim için temasta olduğunu belirtti.