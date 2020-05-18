MOHAMMED KUDUS İÇİN DEVLER TAKİPTE

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Danimarka'nin Nordsjaelland takımında forma giyen Mohammed Kudus, şu sıralar çok heyecanlı. 19 yaşındaki futbolcu, özel olarak çalışıyor. Orta sahanın göbeğinde ve forvet hattında başarılı bir performans sergileyebiliyor.

Belçika'nın Het Belang van Limburg gazetesi, Avrupa'nın önde gelen takımlarının oyuncuyla ilgilendiğini bildirdi.

Öncelikle Genk'in, oyuncuyla temasa geçtiği aktarılan haberde, Bundesliga ekiplerinden Borussua Dortmund ve Eintracht Frankfurt ile beraber, Premier Lig ekibi Everton, Serie A kulübü Roma ve Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor.