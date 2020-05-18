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    • 18.05.2020 10:53
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    'a transferde kötü haber! Romalı 'in son kararı...

    Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren 'ın gündemine gelen isimlerden biri Serie A'da Roma forması giyen Yıldırım 'di. Sarı kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki stoperi kiralamak istediğini Roma'ya iletirken Mert Çetin transferle ilgili kararını verdi.

    G.Saray'a kötü haber! Son karar verildi

    , transferde stoperleri Marcao ve Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek. 'la sözleşmesi biten 'yı kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar, savunmaya bir takviye daha düşünüyor ve listenin ilk sırasında Roma'da forma şansı bulamayan var.

    TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR

    Ancak Roma'ya kiralama isteğini ileten Galatasaray'a, Mert Çetin'den olumsuz yanıt geldi. 23 yaşında Türkiye'ye dönmek istemediğini belirten milli stoper, kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Serie A'da düzenli oynayarak kendisini ispatlayan ve Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ı örnek alan Mert Çetin'i Sampdoria, Genoa ve Sassuolo kiralamak istiyor. Mert'in bu 3 tekliften birini değerlendireceği öğrenildi.

    Roma da oyuncuyu İtalya'da bir takıma kiralamaya ve sezon sonunda geri almaya sıcak bakıyor.

    Haberler Spor Galatasaray'a transferde kötü haber! Romalı Mert Çetin'in son kararı...
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