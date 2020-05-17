Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TFF'nin kararını değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Acelesi ne, futbol her zaman oynanır. Risk varsa tamamen lig bitsin, hiçbir sorun yok. Maçlarımız vaka 1-2 taneyken iptal oldu. Şimdi vaka çok, maçları oynatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
ÖNEMLİ OLAN İNSAN SAĞLIĞI
Çalımbay, "Parayı bulabilirsin ama bazı şeyleri bulamazsın. Önemli olan insan sağlığı" dedi.
ÖNEMLİ OLAN İNSAN SAĞLIĞI
Çalımbay, "Parayı bulabilirsin ama bazı şeyleri bulamazsın. Önemli olan insan sağlığı" dedi.