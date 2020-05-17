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    • Spor
    • 17.05.2020 Gazete
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    : Risk varsa oynanmasın

    , 'nin kararını değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Acelesi ne, her zaman oynanır. Risk varsa tamamen lig bitsin, hiçbir sorun yok. Maçlarımız vaka 1-2 taneyken iptal oldu. Şimdi vaka çok, maçları oynatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

    Risk varsa oynanmasın
    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'nin kararını değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Acelesi ne, her zaman oynanır. Risk varsa tamamen lig bitsin, hiçbir sorun yok. Maçlarımız vaka 1-2 taneyken iptal oldu. Şimdi vaka çok, maçları oynatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

    ÖNEMLİ OLAN İNSAN SAĞLIĞI
    Çalımbay, "Parayı bulabilirsin ama bazı şeyleri bulamazsın. Önemli olan insan sağlığı" dedi.
    Haberler Spor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Risk varsa oynanmasın
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