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    • 14.05.2020 23:11
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    • 14.05.2020 23:11
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    İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık

    Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, hükümetin futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlaması için yeşil ışık yaktığını söyledi.

    İngiliz hükümetinden futbolun dönüşüne yeşil ışık

    Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, hükümetin futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlaması için yeşil ışık yaktığını söyledi.

    İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ile yaptığı görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Dowden, "Hükümetimiz, futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlayabilmesi için kapıları açtı." ifadelerini kullandı.

    Müsabakaların tekrar başlamasıyla oluşacak finansal gelirlerle futbol ailesinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Dowden, taraftarların da canlı yayınları izleyebilmesi için erişimin genişletilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

    Dowden, "Liglerin başlamasıyla alakalı planları detaylandırmak ve belirlemek artık futbol yöneticilerinin görevi. Hükümet ile sağlık uzmanlarımız alınabilecek herhangi bir son karar için destek ve önerilerini sunmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

    İngiltere'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilirken, pazartesi günü kulüp yöneticeleri ile toplantı yapan yönetimi, maçların 12 Haziran'da tekrar başlamasını umduklarını açıklamıştı.

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