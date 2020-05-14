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    • Spor
    • 14.05.2020 Gazete
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    'şimdilik' diyerek açıkladı! , TFF 1. Lig ’da başlayacak

    daha önce yaptığı açıklamada 'i 'da başlatacağını duyurmuştu. , Süper Lig’in 12 Haziran, TFF 1. Lig’in ise ’da başlayacağını ‘şimdilik’ diyerek açıkladı.

    Süper Lig: 12 Haziran 1. Lig: 19 Haziran
    Futbol Federasyonu daha önce yaptığı açıklamada 'i 'da başlatacağını duyurmuştu. dün tüm ligleri başlatacağı tarihi açıkladı. TFF'nin açıklamasına göre Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Federasyon açıklamasında şu ifadeleri kullandı: TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir: Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020, TFF 1. Lig müsabakaları 2020, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 2020, müsabakaları 18 Temmuz 2020.

    Haberler Spor TFF 'şimdilik' diyerek açıkladı! Süper Lig 12 Haziran, TFF 1. Lig 19 Haziran’da başlayacak
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