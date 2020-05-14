Futbol Federasyonu daha önce yaptığı açıklamada Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatacağını duyurmuştu. TFF dün tüm ligleri başlatacağı tarihi açıkladı. TFF'nin açıklamasına göre Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Federasyon açıklamasında şu ifadeleri kullandı: TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir: Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020, TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020, Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020.