"TESTİN POZİTİFLİĞİNE İNANMAYANLAR OLDU"

Testin pozitifliğine inanmayanlar oldu, virüsün futbol dışı kaynaklı alındığı bile söylendi. Bu ülkede fikir, görüş ayrılığı olabilir ama insan hayatı ve sağlığı üzerinden polemik yaratılamaz, yaratılmamalıdır.

TESTİN ANLAMI KALMIYOR

Halen belirsizlik var. Ne yapacağını bilmeyen, yetki-sorumlu bulamayan bir durumda bırakılıyoruz. Testi bir defa semptom olmadan yaptıramıyorsunuz. Diyelim aldınız yaptırdınız, test negatif çıktı. Peki adam akşam evine gidiyor, markete gidiyor. Testin anlamı kalmıyor.

"BU SABAH TEKRAR TEST YAPTIRDIK"

Bu sabah saat 10'da tekrar bir test yaptırdık. Testin sonuçlarını da henüz bilmiyoruz, inşallah hiçbir şey çıkmaz. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Buna çok güvendim ve oyuncularımın hiçbirine, ülkelerine gitmelerine izin vermedim.

"EN GÜVENLİ ÜLKE TÜRKİYE

Direkt olarak bunun hiç güvenli olmadığını, en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu, ülkemizin en iyi şartlarda buna cevap verdiğini ve gitmemeleri gerektiğini söyledim. Sağ olsunlar, onlar da beni kırmadı. Ne kadar haklı olduğumuz da görüldü.