Türk futbolunun ''Avrupa Gol Kralı'' ünvanlı efsane golcüsü Tanju Çolak, fotomac.com.tr'nin konuğu oldu. 56 yaşındaki Türk futbol efsanesi Galatasaray'ın içinde bulunduğu son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:



Tanju Çolak: Futbol bu hayatta yapılacak en güzel işlerden, bir daha hayata gelsem futbol oynardım. Ben sürekli çalıştım, 'kar' demedim, 'toprak' demedim. Bana 4 gelse 2'sini 3'ünü atıyordum. Buraya kadar geldik.

'Altın Ayakkabı' sadece Türkiye'de bende var, Avrupa'da yapılan bir araştırmada 'Avrupa'nın en iyi oyuncusu' listesine girdim, bizim sahip çıkmamız lazım. Değer vermek lazım.

Dört büyükler beni istediği zaman, ben Galatasaray'ı seçtim çünkü ben Galatasaraylıydım. Ama Samsunspor'dan ayrılırken hiç istemedim ayrılmayı, İstanbul'u sevmediğim için çok ağladım.

İstemeye, istemeye Galatasaray'a transfer oldum.

Galatasaray'da birçok başarı kazandık, 28 gol ile en çok gol atan isimdim. Dönemin başkanı Alp Yalman, beni takım kaptanı yaptı, takımın yapılanmasını konuştuk. O sıra Fenerbahçe beni istiyordu ama ben görüşmek istemedim.

''GALATASARAY'DA EFSANE OLMAK İSTİYORUM''

Kulübe gittim, Alp Yalman bana ''Seni Fransa'dan Marsilya istiyor'' dedi, bende ''beni kaptan yaptınız üç gün önce, Marsilya'ya transfer olmuyorum, ben Galatasaray'da efsane olmak istiyorum'' dedim.

''18 YAŞINDAKİ DEFANSLA AYNI PARAYI ALAMAM''

18 yaşındaki Bülent Korkmaz 2 Milyara anlaştı, Erdal Keser 2 Milyara imza attı bana da 2 Milyar önerdiklerinde şok oldum. Başkana düşünmek istediğimi söyledim, ben '18 yaşındaki defans oyuncusu ile aynı alamam' dedim.

Fenerbahçe bana 4.5 milyar veriyordu ama ben Galatasaray'da kalmak istediğimi söyledim. İstemedim Fenerbahçe'ye gitmeyi ama Galatasaray başkanı benim yüzüme telefon kapattı. Fenerbahçe istediğini de biliyordu başkan.

''FENERBAHÇE'YE AĞLAYARAK GİTTİM''

Mustafa Denizli'yi bekledim ben, hoca beni aradı ''Tanju, ben bile bir şey yapamam'' dedi, ondan sonra Fenerbahçe'ye imza attım, 4 buçuk milyara. Galatasaray taraftarı bana küfür ediyordu ama ben Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim.

Sonradan öğrendim ki Galatasaray beni satarak, kulübün maddi durumunu toparlamışlar. Ben Bülent Korkmaz ile aynı parayı alamazdım. Golcü oyuncu her zaman en fazla parayı alır.

Galatasaray ile oynadığımız ilk maçta Allah'a dua ettim, 'bir tane atayım yeter bana'' dedim. Bülent Korkmaz hata yaptı ilk golü attım, sonra ikinciyi attım daha ne isterim. Baktım Galatasaray yöneticilerin hiç biri yok.

HASAN ŞAŞ'TAN SONRA 1 AYRILIK DAHA!

Tanju Çolak: Galatasaray'da Hasan Şaş gitti, Davala'da gidecekmiş, yabancı hoca gelecekmiş yabancı olarak. Hayırdır ya, yetmedi mi yabancı oyuncular şimdi de yabancı hocalarla mı dolacak? Elmander kim ya? Senin Türk çocuklarına yazık olmuyor mu? G. Saray'da 14 yabancı olur mu?

''FATİH TERİM İSTEMEZSE KUŞ UÇMAZ''

Ben geçen sene Adanademirspor'a Hasan Şaş'ı istedim. Hasan bana ''Fatih hoca ya sözüm var, bir yere gidemem'' dedi. Hasan geçen sene ilk yarı da oynanan futbola kızdığı için gönderildi. Fatih Terim istemezse Florya'da kuş uçmaz, Abdurrahim Albayrak bile giremez.

''EN İYİ OYUNCU CEVAD PREKAZI''

Kariyerimde oynadığım en iyi oyuncu ve çok anlaştığım oyuncu Cevad Prekazi'ydi. Çok iyi anlaşırdım onunla. Kariyerimde hiç bir oyuncuya hiç zorlanmadım, bir Karşıyaka'da Sabahattin vardı çok sert oyuncuydu. Karşıyaka'da da bir oyuncu vardı o da insan eti yerdi.