Galatasaray'da hazırlıklar sosyal mesafe kuralları içinde devam ediyor. Dünkü çalışmada Fatih Terim de yer aldı. Coronayı yenen tecrübeli hocanın, 2 ay sonra yer aldığı ilk idmanda fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı.
Terim'in evde geçirdiği sürede 5-6 kilo aldığı belirlendi. Dün öğlen ve akşam 2 seans olmak üzere toplam 4 seansta yapılan idmanlara futbolcular 6'şarlı gruplar halinde katıldı.
Geçen hafta yapılan corona testlerinin tamamının negatif çıkması nedeniyle kısa süre içinde toplu idmanlar başlayacak.