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    • Spor
    • 12.05.2020 Gazete
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    Coronavirüsü yenen 2 aylık bir aradan sonra sahaya indi!

    Coronavirüsü yenen tecrübeli teknik adam yaklaşık 2 aylık bir aradan sonra takımıyla beraber ilk kez idmana çıktı. Terim’in bu süreçte kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.




    Galatasaray'da     hazırlıklar sosyal mesafe kuralları içinde devam ediyor. Dünkü çalışmada Fatih Terim de yer aldı. Coronayı yenen tecrübeli hocanın, 2 ay sonra yer aldığı ilk idmanda fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı.



    Terim'in evde geçirdiği sürede 5-6 kilo aldığı belirlendi. Dün öğlen ve akşam 2 seans olmak üzere toplam 4 seansta yapılan idmanlara futbolcular 6'şarlı gruplar halinde katıldı.



    Geçen hafta yapılan corona testlerinin tamamının negatif çıkması nedeniyle kısa süre içinde toplu idmanlar başlayacak.

    Haberler Spor Coronavirüsü yenen Fatih Terim 2 aylık bir aradan sonra sahaya indi!
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