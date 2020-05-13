Mbaye Diagne evden de kovuldu!

Diagne, Club Brugge'a kiralanmış sonrasında ise kadro dışı kalmıştı. Bir süre önce Belçika'da yaşadığı evini boşaltması istenen Diagne'nin ev sahibinin eşine attığı mesajlar yüzünden başı belaya girmişti. Şikayetçi olan ev sahibinin girişimleriyle konu mahkemeye taşındı ve 15 Mayıs'a kadar evi boşaltılması yönünde karar çıktı.
Diagne'nin kira sözleşmesindeki 'istisnai koşullar nedeniyle kira süresinin uzatılması' talebinde bulunması ise lehine bir kararla sonuçlanmadı.
Diagne'nin kira sözleşmesindeki 'istisnai koşullar nedeniyle kira süresinin uzatılması' talebinde bulunması ise lehine bir kararla sonuçlanmadı.