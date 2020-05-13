Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Mbaye Diagne evden de kovuldu!

    Diagne, 'a kiralanmış sonrasında ise kalmıştı. Bir süre önce 'da yaşadığı evini boşaltması istenen Diagne'nin ev sahibinin eşine attığı mesajlar yüzünden başı belaya girmişti. Şikayetçi olan ev sahibinin girişimleriyle konu mahkemeye taşındı ve 'a kadar evi boşaltılması yönünde karar çıktı.

    Evden de kovuldu!
    Diagne, 'a kiralanmış sonrasında ise kalmıştı. Bir süre önce 'da yaşadığı evini boşaltması istenen Diagne'nin ev sahibinin eşine attığı mesajlar yüzünden başı belaya girmişti. Şikayetçi olan ev sahibinin girişimleriyle konu mahkemeye taşındı ve 'a kadar evi boşaltılması yönünde karar çıktı.



    Diagne'nin kira sözleşmesindeki 'istisnai koşullar nedeniyle kira süresinin uzatılması' talebinde bulunması ise lehine bir kararla sonuçlanmadı.
    Haberler Spor Mbaye Diagne evden de kovuldu!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri