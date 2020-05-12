Sivassporlu Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila'dan transfer açıklaması! Galatasaray...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın uzun süredir Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ile birlikte transfer listesinde olduğu iddia edilen Emre Kılınç için İspanyol ekibinin devreye girdiği iddia edilmişti. İddialara göre İspanyol ekibinin Emre'ye 450 bin Euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin Euro'dan toplamda 1.4 milyon Euro'luk imza parası ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun menajeri William D'Avila'dan açıklama geldi. İşte merak edilen detaylar...
12.05.2020 22:49
- Son Güncelleme: 12.05.2020 22:58
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