RAMAZAN İMSAKİYE
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Sivassporlu Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın uzun süredir Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ile birlikte transfer listesinde olduğu iddia edilen Emre Kılınç için İspanyol ekibinin devreye girdiği iddia edilmişti. İddialara göre İspanyol ekibinin Emre'ye 450 bin Euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin Euro'dan toplamda 1.4 milyon Euro'luk imza parası ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun menajeri William D'Avila'dan açıklama geldi. İşte merak edilen detaylar...

12.05.2020 22:49 - Son Güncelleme: 12.05.2020 22:58
Sivassporlu Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edilen Emre Kılınç'a talip çıkmıştı.

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Sivassporlu Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Getafe'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cucurella'nın yerine Emre Kılınç'ın menajerine bir teklif gönderdiği öğrenilmişti.

Sivassporlu Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Madrid ekibinin, yıllık 450 bin euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin Euro'dan toplamda 1.4 milyon Euro'luk imza parası teklif ettiği iddia edilmişti.

Sivassporlu Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Getafe'nin Emre'ye gönderdiği sözleşmede ayrıca 10 milyon euro üzerinde bir satış gerçekleştirmesi durumunda alınacak bonservis bedelinin yüzde 15'i de teklif edilmişti.

Sivassporlu Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

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