Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.05.2020 15:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2020 15:56
    ABONE OL

    : 'dan Eşref Hamamcıoğlu'nun play-off önerisi sonrası flaş açıklama

    Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun flaş play-off çıkışının ardından Galatasaray resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz." denildi.

    Galatasaray'dan flaş play-off açıklaması

    Kulübü, divan kurulu üyesi Eşref Hamamcıoğlu'nun TFF'ye yaptığı play-off önerisi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

    İŞTE O AÇIKLAMA
    Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir.

    Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz.

    Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Diğer taraftan, Futbol A Takımımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir.

    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'dan Eşref Hamamcıoğlu'nun play-off önerisi sonrası flaş açıklama
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri