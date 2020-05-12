Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu, maçların oynanması için uygun şartların bulunmadığını savunarak, "Şimdi 12 Haziran'da oynanacağını varsayalım, ülkemizde bir seyahat yasağı var şu anda. Deplasmana gidecek takımlar nasıl seyahat edecek. Hangi otellerde hangi şartlarda kalacaklar. Federasyon tarafından bu düşünülmüşse açıklanmalı ki insanlarda en ufak bir endişe olmasın. Burada en önemli unsur olan sporcularımız ne düşünüyor? Sağlık konusunda bu kadar hassas olduğumuz bir dönemde bunlara 'Hadi gelin oynayacaksınız.' diye bir emir veremezsiniz." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların uzun zamandan beri bağlı bulundukları derneklerden ziyade kendilerini transfer eden anonim şirketlerinin çalışanları statüsünde olduğunu anlatan Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bir işçi işveren ilişkisi var. Ligler açıldıktan sonra bizim bir idarecimiz, sporcumuz salgına yakalanırsa, bu çalıştığı sırada uğradığı bir kaza olacak sonuçta. Burada iş kanunu, sigortalar devreye girer. Bunun altından kim kalkacak. Liglerin 12 Haziran'da başlamasının getirebileceği olumsuz sonuçların sorumlusu kim? Bunun belli olması lazım. Bu işin önce takip edilebilir bir sorumlusunun çıkması lazım. Çok başarıyla bu işi sürdüren Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu var, onlardan oynanabileceği konusunda bir yeşil ışık gelmedi. Federasyon böyle bir sorumluluğun altına girebiliyorsa, bunu açık olarak beyan etmeli. Federasyonun protokolünü gördük. Bunların büyük bir çoğunluğu uygulanamayacak şartlar. Umarım federasyon bu kararını tekrar gözden geçirir ve yeni bir karar alır."

"İLK 4 SIRADA YER ALAN TAKIMLAR ARASINDA BİR PLAY-OFF YAPILABİLİR"

Eşref Hamamcıoğlu, Süper Lig'in tamamlanması konusunda zaman zaman farklı senaryoların da konuşulduğunu anlatarak, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunlardan biri 'Beyaz Lig' yapmak. Yani ligi bu sene oynanmamış kabul etmek. Bu da spor ruhu açısından büyük adaletsizlik olur diye düşünüyorum. Çünkü yıl boyunca başarı için mücadele etmiş sporcularımız var. Fikirlerine çok değer verdiğim kulüp üyelerimiz, dostlarımızla konuştuğumda belki ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off yapmak olabilir. Çünkü puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Bunlar arasında play-off yapılabilir. 12 Haziran'da değil de daha ileriki bir tarihte olabilir. Ligden de düşme kalksın ve seneye de lig 20 takımla oynansın."