Barcelona'da flaş bir gelişme yaşandı. Corona virüs sürecinde hem ekonomik hem de yönetim açısından bazı sorunlar çeken Barça'da gelecek dönem başkanlığa aday olacak Joan Laporta sürpriz bir açıklama yaptı.

YENİDEN BAŞKAN OLMAK İSTİYOR

2003-2010 yılları arasıda Barcelona, tarihinin en parlak dönemlerini yaşamıştı. Bu dönemde başkan olan Joan Laporta, 2010'da görevden ayrılmış ve yerini Sandro Rosell'e bırakmıştı.

Laporta, şimdi Barca'ya ikinci kez başkan olmak istiyor. Başkanlığa adaylığını koyan Laporta, TV3'e yaptığı açıklamada adaylığıyla ilgili konuştu.

"Takımın başına yine Pep Guardiola'yı getirmek istiyorum. Tabii bu şu an kişisel bir fikir. Xavi Hernandez de seçenekler arasında ancak doğru zamanı kendisi belirleyecek. Barcelona'nın başına geçmek için uygun zaman geldiğinde anlayacaktır" dedi.

Guardiola, 2007 yılında Barcelona B takımını çalıştırmış ve 2008'de Rijkaard'ın yerine Barcelona'nın başına getirilmişti. Barcelona ile sayısız başarı kazanan ve ortalığı adeta süpüren Guardiola şu anda Manchester City'yi çalıştırıyor.