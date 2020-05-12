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    • 12.05.2020 16:42
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    'ye geliyor mu? Ve sonunda menajeri açıkladı

    Adı sık sık ile anılan cephesinden haber var... İngiltere Premier Ligi ekiplerinden 'de forma giyen Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. Bu bağlamda adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in menajeri , yıldız futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye geliyor mu? İşte detaylar.

    Menajeri açıkladı! Mesut Özil, F.Bahçe'ye...

    2013 yılında 'den ayrıldıktan sonra 'e transfer olan 'in Londra'daki kariyerinin son bulacağı sık sık söylenmeye başladı. Mesut Özil'in danışmanı , futbolcunun sözleşmesi hakkında bilgilendirme yaptı.

    MESUT, FENER'E Mİ?

    2021 yılına kadar mukaveleninin sürdüğünü anlatan Söğüt, "Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

    Son zamanlarda Mesut Özil'in 'ye transfer olacağı da yine gündeme gelmişti. Özil'in danışmanı, "Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok" diye konuştu.

    MESUT ÖZİL KAÇ GOL ATTI? YILLIK KAZANCI NE KADAR?

    Bu sezon Mesut Özil 23 maçta görev yaptı, 1 gol attı ve 3 de asist yaptı. Yıllık maaşı 18.6 milyon Euro olan Mesut Özil'in maliyeti dikkat çeken cinsten.

    ARSENAL'DE SÖZLEŞMESİ BİTECEK 6 İSİM VAR

    Öte yandan Özil, Arsenal'de 2021 yazında sözleşmesi sona erecek 6 futbolcudan biri. Pierre-Emerick Aubameyang, Sokratis, , Shkodran Mustafi ve Bukayo Saka'nın geleceği de hala belirsiz.

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