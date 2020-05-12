2013 yılında Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Arsenal'e transfer olan Mesut Özil'in Londra'daki kariyerinin son bulacağı sık sık söylenmeye başladı. Mesut Özil'in danışmanı Erkut Söğüt, futbolcunun sözleşmesi hakkında bilgilendirme yaptı.

MESUT, FENER'E Mİ?

2021 yılına kadar mukaveleninin sürdüğünü anlatan Söğüt, "Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı da yine gündeme gelmişti. Özil'in danışmanı, "Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok" diye konuştu.

MESUT ÖZİL KAÇ GOL ATTI? YILLIK KAZANCI NE KADAR?

Bu sezon Mesut Özil 23 maçta görev yaptı, 1 gol attı ve 3 de asist yaptı. Yıllık maaşı 18.6 milyon Euro olan Mesut Özil'in maliyeti dikkat çeken cinsten.

ARSENAL'DE SÖZLEŞMESİ BİTECEK 6 İSİM VAR

Öte yandan Özil, Arsenal'de 2021 yazında sözleşmesi sona erecek 6 futbolcudan biri. Pierre-Emerick Aubameyang, Sokratis, David Luiz, Shkodran Mustafi ve Bukayo Saka'nın geleceği de hala belirsiz.