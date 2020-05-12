Dün voleybol ve basketbol federasyonları yönetim kurulları toplantı yapmış ve liglerin şampiyonsuz bir şekilde tescil edilmesine karar verdiklerini açıklamıştı. Bu olaylar sıcaklığını korurken, hentbol branşında da alınan karar açıklandı.

Türkiye'de basketbol ve voleybolun ardından hentbol sezonu da şampiyon ilan edilmeden tescil edildi. Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu açıklamalarda bulundu. Bilal Eyüboğlu'nun açıklaması şu şekilde: