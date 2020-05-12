Dün voleybol ve basketbol federasyonları yönetim kurulları toplantı yapmış ve liglerin şampiyonsuz bir şekilde tescil edilmesine karar verdiklerini açıklamıştı. Bu olaylar sıcaklığını korurken, hentbol branşında da alınan karar açıklandı.
Türkiye'de basketbol ve voleybolun ardından hentbol sezonu da şampiyon ilan edilmeden tescil edildi. Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu açıklamalarda bulundu. Bilal Eyüboğlu'nun açıklaması şu şekilde:
Süreci takip ettik. Kulüplerimizle konuştuk. Yönetim kurulu olarak bu sabah karar aldık. Kararımız basketbolda ve voleybolda olduğu gibi hentbolda da normal sezonun tescil edilmesi yönündedir. Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere şampiyon çıkmayacak. Ligden düşme ve lige çıkma olmayacak. Avrupa kupalarına katılma lig sıralamasıyla olacak. Bu karar ligdeki bütün kulüplerin de ortak kararıdır. Hayırlı olmasını diliyorum.