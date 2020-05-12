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    • 12.05.2020 15:09
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    ve voleyboldan sonra bir iptal daha | ligleri de sonlandırıldı! Şampiyon...

    ve Voleybol liglerinin iptal edilmesinin ardından bir son dakika haberi de liginden geldi. 'de hentbol ligleri sonlandırıldı. Hentbol Federasyonu Başkanı yaptığı açıklamada alınan karara göre şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

    Bir lig daha iptal! Şampiyon...

    Dün voleybol ve federasyonları yönetim kurulları toplantı yapmış ve liglerin şampiyonsuz bir şekilde tescil edilmesine karar verdiklerini açıklamıştı. Bu olaylar sıcaklığını korurken, branşında da alınan karar açıklandı.

    'de basketbol ve voleybolun ardından hentbol sezonu da şampiyon ilan edilmeden tescil edildi. Hentbol Federasyonu Başkanı açıklamalarda bulundu. Bilal Eyüboğlu'nun açıklaması şu şekilde:

    Süreci takip ettik. Kulüplerimizle konuştuk. Yönetim kurulu olarak bu sabah karar aldık. Kararımız basketbolda ve voleybolda olduğu gibi hentbolda da normal sezonun tescil edilmesi yönündedir. Lig ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere şampiyon çıkmayacak. Ligden düşme ve lige çıkma olmayacak. Avrupa kupalarına katılma lig sıralamasıyla olacak. Bu karar ligdeki bütün kulüplerin de ortak kararıdır. Hayırlı olmasını diliyorum.

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