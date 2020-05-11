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    • 11.05.2020 15:03
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    Son dakika haberi | Türkiye voleybol liglerinde sezon bitirildi

    yönetim kurulu, liglerin durumu için bugün bir araya geldi. Son dakika haberine göre; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde bu sezonun, Corona virüsü salgını sebebiyle mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.

    Başkanı , kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı. Liglerde şampiyon ve küme düşme olmayacak. Alt ligden gelen takımlarla gelecek sezon hem kadınlar hem erkeklerde 16 takımla oynanacak.

    Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: "Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik.Küme düşme de olmayacak. Gelecek yıl hem efeler hem de sultanlar ligimizde 16'şar takım mücadele edecek" diyerek kararı duyurdu.

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