Acun Ilıcalı hangi takımı satın alacak? Fortuna Sittard hangi ligde?

Fortuna Sittard hangi ligde? Acun Ilıcalı hangi takımı satın alacak? Acun Ilıcalı'nın bir kulüp satın alabileceğini belirtmesinin ardından spor basınında yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Atılan son iddialara göre; Ilıcalı'nın satın alacağı kulüp Fortuna Sittard olacak. Fortuna Sittard'ın başkanlığını Türk iş adamı Işıtan Gün yaptığı biliniyor. Peki, Fortuna Sittard hangi ligde?

FORTUNA SITTARD HANGİ LİGDE?

Fortuna Sittard kulübü Hollanda 1. Liginde mücadele ediyor. Sezonu iptal edilen 18 takımlı Hollanda'da Fortuna Sittard ligi 16. sırada tamamlamıştı. Kulübün kadro değerinin ise 13 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.