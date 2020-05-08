Acun Ilıcalı hangi takımı satın alacak? Fortuna Sittard hangi ligde?

Fortuna Sittard hangi ligde? Acun Ilıcalı hangi takımı satın alacak? Acun Ilıcalı'nın bir kulüp satın alabileceğini belirtmesinin ardından spor basınında yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Atılan son iddialara göre; Ilıcalı'nın satın alacağı kulüp Fortuna Sittard olacak. Fortuna Sittard'ın başkanlığını Türk iş adamı Işıtan Gün yaptığı biliniyor. Peki, Fortuna Sittard hangi ligde?
FORTUNA SITTARD HANGİ LİGDE?
Fortuna Sittard kulübü Hollanda 1. Liginde mücadele ediyor. Sezonu iptal edilen 18 takımlı Hollanda'da Fortuna Sittard ligi 16. sırada tamamlamıştı. Kulübün kadro değerinin ise 13 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor.
SPOR YAZARI İDDİA ETTİ
Spor yorumcusu Raşit Altun, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı." iddiasına bulundu. Ayrıca, Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ın 3-4 milyon dolar borcunu karşıladığını söyledi.
ACUN ILICALI NE DEDİ?
Spor kanalı açmayı düşünmüyorum. Türkiye'de futbol üzerine negatif enerji azalırsa düşünebilirim. Survivor'da bile enerji var ve bunların fanları oluştu. Şimdi ortada ciddi bir gerginlik var. Bunu kaldırırım ama futbolda 10 katı olacak. Şu an Fenerbahçe, Erzurumspor ne isterse yaparım. Şöyle bir planım var ama Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim. Güzel bir yerden güzel bir kulüp olabilir.
IŞITAN GÜN KİMDİR?
Işıtan Gün, Kadıköy Anadolu Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve City University New York eğitimi sonrasında İstanbul ve New York'ta enerji sektöründe finans ve iş geliştirme alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Ünal Aysal döneminde Galatasaray'ın iş geliştirme direktörü ve finans sorumlusu olarak görev yaptı. Halen Transtürk Holding başkan yardımcısı olarak savunma, teknoloji ve arge alanında yatırımlarını yönetiyor.
Galatasaray'ın eski profesyonel yöneticisi Işıtan Gün, ortaklarıyla birlikte bugüne kadar yurtdışında bir Türk yatırımcının yapmış olduğu en büyük futbol yatırımını yaptı. Işıtan Gün, 2017'de Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü Fortuna Sittard'ı ortaklarıyla satın aldı.