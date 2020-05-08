Acun Ilıcalı durdu durdu bombayı patlattı: Bir kulüp satın alabilirim

G.SARAY TARAFTARI AMA HİÇ TARTIŞMADIK

Benim futbolu nasıl gördüğümü Türk insanı biliyor. Biz futbolu insanları birleştiren bir aktivite olarak görmeliyiz. Ben, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarına da sevgimi hissettiren biriyim. Futbol sebebiyle aramın açık olduğu hiçbir insan yok. Bir eğlence için neden polemiğe gireyim? Esat, Galatasaray taraftarı ama şu ana kadar hiç tartışmadık. Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını birlikte izlemişliğimiz de var. Ülke olarak futbolda bir yere gelerek tanıtımımızı yapabiliriz. Hepimiz aynı milletin evlatlarıyız.