RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı durdu durdu bombayı patlattı: Bir kulüp satın alabilirim

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 ile adından söz ettirmeye devam eden Acun Ilıcalı, Survivor'a, Fenerbahçe'ye, Mesut Özil'e ve pek çok konuya dair açıklamalarda bulundu. Survivor finalinin ne zaman ve nasıl olacağına dair açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı bombayı da patlattı. Ilıcalı bir spor kulübü satın almayı düşündüğünü söyledi.

08.05.2020 10:28 - Son Güncelleme: 08.05.2020 10:28
Acun Ilıcalı durdu durdu bombayı patlattı: Bir kulüp satın alabilirim

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu.

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Acun Ilıcalı durdu durdu bombayı patlattı: Bir kulüp satın alabilirim

İŞTE ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI
Liglerin Haziran'da başlamasını mümkün görmüyorum. Ben olsam Ligleri 1 Ağustos'ta başlatırım. 15 Eylül'e kadar devam ettirip sezonu bitiririm. 3 hafta ara verip, yeni sezonu başlatırdım. Ancak başkanımızın iyi niyetini anlıyorum. Bir çaba içerisinde. Bunun ekonomik tarafı da var. Avrupa'da sorun yaşıyor dediğimiz kulüplerin 10 katını bizimkiler yaşıyor. Millet bu işleri kendi keyfine yapmıyor. Bu kararın arkasında bizim bilmediğimiz 50 konu vardır. Başkan Özdemir anlatsa bizim aklımız ermez.

Acun Ilıcalı durdu durdu bombayı patlattı: Bir kulüp satın alabilirim

BU SENE DAHA İYİ
Liglerin durması seyirciyi bize kaydırdı. İzleyiciler adrenalini bizde buluyor. Survivor yarışları da spor aktivitesi gibi. Survivor'da da sporcuların olduğu bir platform. Her sene reytinglerimiz iyiydi ancak bu sene daha iyi olduğunu söyleyebilirim.

Acun Ilıcalı durdu durdu bombayı patlattı: Bir kulüp satın alabilirim

G.SARAY TARAFTARI AMA HİÇ TARTIŞMADIK
Benim futbolu nasıl gördüğümü Türk insanı biliyor. Biz futbolu insanları birleştiren bir aktivite olarak görmeliyiz. Ben, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarına da sevgimi hissettiren biriyim. Futbol sebebiyle aramın açık olduğu hiçbir insan yok. Bir eğlence için neden polemiğe gireyim? Esat, Galatasaray taraftarı ama şu ana kadar hiç tartışmadık. Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını birlikte izlemişliğimiz de var. Ülke olarak futbolda bir yere gelerek tanıtımımızı yapabiliriz. Hepimiz aynı milletin evlatlarıyız.

Acun Ilıcalı durdu durdu bombayı patlattı: Bir kulüp satın alabilirim

10 BİN GALATASARAYLI VARDI VE...
Galatasaray'ın stadında milli maç vardı ve aracımı yanlış yere park etmiştim. Bir anda 10 bin Galatasaraylının yanında buldum kendimi. Herkesle sarmaş dolaş 45 dakika kaldım. Çıkamadım oradan. Sürekli birileri sarılıyor, fotoğraf çektiriyor. Ben ağır Fenerbahçe taraftarıyım ama herkesle aram iyidir. Fenerbahçe-Trabzonspor gerilimini bilirsiniz. Ancak ben son maçı Trabzonspor taraftarının içinde izledim. Hiçbir sorun olmadı. Bazen gerçekten anlayamıyorum. Futbol bizi kinlendirmemeli. Bu hale düşmemeliyiz.

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