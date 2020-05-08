Acun Ilıcalı'nın yeni takımı Fortuna Sittard nerenin takımı? Acun Ilıcalı'nın Avrupa'dan bir takım satın alabilirim açıklamasından sonra vatandaşlar Ilıcalı'nın hangi takımı satın aldığını araştırmaya başladı. Sosyal medyada çıkan haberlere göre Acun Ilıcalı, Türk iş adamı Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ı satın aldı. Peki Fortuna Sittard nerenin takımı? Fortuna Sittard'ın piyasa değeri nedir? Spor yorumcusu Raşit Altun, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı." iddiasına bulundu. Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ın 3-4 milyon dolar borcunu karşıladığını iddia etti.
FORTUNA SİTTARD NERENİN TAKIMI?
Fortuna Sittard, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarındandır.
FORTUNA SİTTARD TOPLAM PİYASA DEĞERİ NEDİR?
Tranfermarkt'ın verilerine göre Fortuna Sittard'ın toplam piyasa değeri 12,15 milyon euro'dur.
ACUN ILICALI FORTUNA SİTTARD'I SATIN MI ALDI?
Spor yorumcusu Raşit Altun, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı." iddiasına bulundu. Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ın 3-4 milyon dolar borcunu karşıladığını söyledi.
ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI
Liglerin Haziran'da başlamasını mümkün görmüyorum. Ben olsam Ligleri 1 Ağustos'ta başlatırım. 15 Eylül'e kadar devam ettirip sezonu bitiririm. 3 hafta ara verip, yeni sezonu başlatırdım. Ancak başkanımızın iyi niyetini anlıyorum. Bir çaba içerisinde. Bunun ekonomik tarafı da var. Avrupa'da sorun yaşıyor dediğimiz kulüplerin 10 katını bizimkiler yaşıyor. Millet bu işleri kendi keyfine yapmıyor. Bu kararın arkasında bizim bilmediğimiz 50 konu vardır. Başkan Özdemir anlatsa bizim aklımız ermez.
KULÜP SATIN ALABİLİRİM
Spor kanalı açmayı düşünmüyorum. Türkiye'de futbol üzerine negatif enerji azalırsa düşünebilirim. Survivor'da bile enerji var ve bunların fanları oluştu. Şimdi ortada ciddi bir gerginlik var. Bunu kaldırırım ama futbolda 10 katı olacak. Şu an Fenerbahçe, Erzurumspor ne isterse yaparım. Şöyle bir planım var ama Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim. Güzel bir yerden güzel bir kulüp olabilir.
ACUN ILICALI KİMDİR?
Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.
19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.
2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar – Erkekler, Survivor Türkiye – Yunanistan, Survivor Aslanlar – Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.
2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi. Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.