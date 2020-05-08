KULÜP SATIN ALABİLİRİM

Spor kanalı açmayı düşünmüyorum. Türkiye'de futbol üzerine negatif enerji azalırsa düşünebilirim. Survivor'da bile enerji var ve bunların fanları oluştu. Şimdi ortada ciddi bir gerginlik var. Bunu kaldırırım ama futbolda 10 katı olacak. Şu an Fenerbahçe, Erzurumspor ne isterse yaparım. Şöyle bir planım var ama Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim. Güzel bir yerden güzel bir kulüp olabilir.