Katıldığı canlı yayında Avrupa'dan bir futbol kulübünü satın alabileceğini söyleyen televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bunun için Hollanda kulübüyle temasa geçtiği iddia edildi. Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldığı iddia edildi.

'FORTUNA SITTARD'I SATIN ALDI

Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir kulüp satın alabileceğini duyurmuştu. Yayıncı kuruluşta da spor yorumculuğu yapan Raşit Altun, Twitter hesabından "Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı." iddiasına bulundu.

BU İDDİA SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması ve Raşit Altun'un bu iddiası geniş bir yankı uyandırdı. Acun Ilıcalı'nın 'takım satın alabilirim' açıklamasının ardından 2018 yılı vergi rekortmenleri listesine 9. sıradan giriş yapan avukat Gönenç Gürkaynak, ''Acun Ilıcalı Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam.'' paylaşımında bulundu.

ACUN ILICALI BU PAYLAŞIMA SESSİZ KALMADI

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, ''Bence de kulüp alamazsın 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksüyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar...'' cevabını verdi.

HOLLANDA EKİBİNİ SATIN ALMAK İÇİN 3 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜ

Acun Ilıcalı'nın takım satın aldığı iddialarının ardından gerçek ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Işıtan Gün başkanlığındaki Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı ile 3 ay önce kulübün satın alımı için görüşme gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı ve Işıtan Gün, kulübün satın alımı için masaya otururken bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.