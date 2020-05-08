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    • 08.05.2020 17:29
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    'nın '' kulübünü satın aldığı iddia edildi, ortalık karıştı!

    Televizyoncu katıldığı bir canlı yayında Avrupa'dan bir futbol kulübünü satın alabileceğini söyledi. Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasının üzerinden kısa bir süre geçti ve satın alacağı kulüp üzerine flaş bir iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından ile temasa geçtiği ileri sürüldü. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Bu iddialar sonrası ortalık karıştı. İşte detaylar...

    'Acun kulüp aldı' dendi, ortalık fena karıştı!

    Katıldığı canlı yayında Avrupa'dan bir futbol kulübünü satın alabileceğini söyleyen televizyoncu 'nın bunun için Hollanda kulübüyle temasa geçtiği iddia edildi. Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı 'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından 'ı satın aldığı iddia edildi.

    'FORTUNA SITTARD'I SATIN ALDI

    Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir kulüp satın alabileceğini duyurmuştu. Yayıncı kuruluşta da spor yorumculuğu yapan , Twitter hesabından "Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün'ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı." iddiasına bulundu.

    BU İDDİA SONRASI ORTALIK KARIŞTI

    Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması ve Raşit Altun'un bu iddiası geniş bir yankı uyandırdı. Acun Ilıcalı'nın 'takım satın alabilirim' açıklamasının ardından 2018 yılı vergi rekortmenleri listesine 9. sıradan giriş yapan avukat Gönenç Gürkaynak, ''Acun Ilıcalı Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam.'' paylaşımında bulundu.

    ACUN ILICALI BU PAYLAŞIMA SESSİZ KALMADI

    Bunun üzerine Acun Ilıcalı, ''Bence de kulüp alamazsın 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksüyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar...'' cevabını verdi.

    HOLLANDA EKİBİNİ SATIN ALMAK İÇİN 3 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜ

    Acun Ilıcalı'nın takım satın aldığı iddialarının ardından gerçek ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Işıtan Gün başkanlığındaki Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı ile 3 ay önce kulübün satın alımı için görüşme gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı ve Işıtan Gün, kulübün satın alımı için masaya otururken bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

    Haberler Spor Acun Ilıcalı'nın 'Fortuna Sittard' kulübünü satın aldığı iddia edildi, ortalık karıştı!
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