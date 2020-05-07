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    • 07.05.2020 23:44
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    • 07.05.2020 23:44
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    Konyaspor'un test sonuçları belli oldu

    ekiplerinden 'da teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün Kayacık Tesisleri'mizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

    Konyaspor'un korona test sonuçları belli oldu

    ekiplerinden 'da teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıkmada, Türkiye Futbol Federasyonunun () yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

    Açıklamada, "Dün Kayacık Tesisleri'mizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

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