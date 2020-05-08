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    • 08.05.2020 09:21
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    • 08.05.2020 09:21
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    , ile sözleşmesini feshetti | Adı ile anılıyordu

    Loris Karius ile yollarını ayıran 'la adı sık sık anılmaya başlayan Milli kaleci cephesinde sıcak gelişme. 'nın kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

    Milli yıldızının sözleşmesi feshedildi!
    Milliyet'in haberine göre; 'nın kulübü, Milli kaleci ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 3 yıllık Antwerp macerasının ardından Milli kaleci ile sözleşmenin fesh edildiği belirtildi. Sinan Bolat'a emekleri sebebiyle de teşekkür mesajı yayınlandı.

    Belçika ekibi Royal Antwerp formasını bu sezon 36 maçta koruyan Sinan Bolat Belçika Kupası maçında 1 de asist yapmıştı. 31 yaşındaki Sinan Bolat'ın adı bir süredir ekipleriyle de anılıyordu. Bolat Süper Lig'de daha önce ve formaları da giymişti.

    3 sezondur Antwerp forması giyen Sinan Bolat takımında 1. kaleci konumundaydı. Sinan Bolat, ekonomik anlamda zor günlerden geçen 'ı, ekonomik koşullar nedeniyle cezbediyor.

    Haberler Spor Sinan Bolat, Royal Antwerp ile sözleşmesini feshetti | Adı Beşiktaş ile anılıyordu
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