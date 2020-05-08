Milliyet'in haberine göre; Belçika 'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 3 yıllık Antwerp macerasının ardından Milli kaleci ile sözleşmenin fesh edildiği belirtildi. Sinan Bolat'a emekleri sebebiyle de teşekkür mesajı yayınlandı.

Belçika ekibi Royal Antwerp formasını bu sezon 36 maçta koruyan Sinan Bolat Belçika Kupası maçında 1 de asist yapmıştı. 31 yaşındaki Sinan Bolat'ın adı bir süredir Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu. Bolat Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giymişti.

3 sezondur Antwerp forması giyen Sinan Bolat takımında 1. kaleci konumundaydı. Sinan Bolat, ekonomik anlamda zor günlerden geçen Beşiktaş'ı, ekonomik koşullar nedeniyle cezbediyor.