



1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği, Kovid-19 testleri negatif çıkan futbolcular, tesislerde ilk aşamada bireysel antrenmanlara başlayacak.

Bu kapsamda sahada en fazla 6, tesislerde ise 12 futbolcunun olmasına izin verilirken, antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilecek. Futbolcular antrenman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş alacak.



