At yarışları ne zaman başlayacak? TJK at yarışları başlayacak mı? Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen at yarışları geçtiğimiz aylarda iptal edilmişti. Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte yarışların tekrar ne zaman düzenleneceği merak ediliyor. Peki, at yarışları başlayacak mı? At yarışları ne zaman başlayacak?

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan at yarışlarının yeniden ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Öte yandan at yarışlarının yeniden başlayabilmesi için hipodromlarda sıkı tedbirler alınıyor. Türkiye Jokey Kulübü, Mayıs ayında yarışlara hazır olacaklarını açıklamıştı.