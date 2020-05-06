At yarışları ne zaman başlayacak? TJK at yarışları başlayacak mı? Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen at yarışları geçtiğimiz aylarda iptal edilmişti. Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte yarışların tekrar ne zaman düzenleneceği merak ediliyor. Peki, at yarışları başlayacak mı? At yarışları ne zaman başlayacak?
AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan at yarışlarının yeniden ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Öte yandan at yarışlarının yeniden başlayabilmesi için hipodromlarda sıkı tedbirler alınıyor. Türkiye Jokey Kulübü, Mayıs ayında yarışlara hazır olacaklarını açıklamıştı.
Yarışların yeniden başlaması yolunda çabalarını son dönemde sıklaştıran Türkiye Jokey Kulübü'nde Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Özbelge ve TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın geçtiğimiz hafta başkent Ankara'ya giderek yarışlardan sorumlu makam olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yerinde önlemleriyle tüm Türkiye'nin güven ve takdirini kazanan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle görüşmüştü.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, at yarışlarının 20 Mart'tan itibaren ikinci bildirime kadar ertelendiği hatırlatıldı. Kovid-19 salgınının dikkatle takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli, yeterli düzeyde olması kaydıyla at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir."
AT YARIŞLARI DURDURULMUŞTU
TJK'nın koronavirüs önlemleri açıklamasının tamamı ise şöyle:
Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri Hakkında Duyuru
Atçılık camiamızın değerli mensupları,
Gündemde olan Koronavirüsü (Covid-19) nedeni ile ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından tüm tesislerimizde Kulübümüzce gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.
Bu kapsamda alınan önlemlerden belli başlıları aşağıda bilginize sunulmaktadır;
- Cumhurbaşkanlığınca; spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğinin açıklanmasının ardından, hipodromlarımızda yapılan yarışların da Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak icra edilmesi uygulamasına başlanmıştır.
- At ilgililerinin ve tüm personelin hipodromlara giriş yaparken, yarışlarda at binen jokeylerin ise koşulardan önce jokey odasına girerken ateşlerinin ölçülmesi uygulamasına başlanmıştır.
- Koronavirüs ile mücadelede en etkili önlemlerden birinin de kalabalık ortamların oluşmasını önlemek ve kalabalık ortamlardan uzak durmak olması sebebiyle; yarış mahallerine girişlerde önlemler alınmış, özellikle padok, eyerleme mahali ve netice padoğu gibi mahallere girişler minimum seviyeye düşürülmüştür.
-Yarış programında yer alan kupalı ve isimli koşular sonrası hipodromlarımızda yapılan kupa törenleri Nisan ayı sonuna kadar iptal edilmiştir.
- Hipodromlarımızda; pansiyonlar bölgesindeki ortak kullanım alanları, tribünler, jokey odaları, ofisler vb. tüm alanların dezenfeksiyon çalışmalarına başlanmış ve günlük olarak devam etmektedir.