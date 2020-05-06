



ONUN DA TAPUSU ELİNDE

Meksika ekibi Pumas'ta oynayan Mozo'nun da tıpkı Molina gibi sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 23 yaşındaki sağ bek bu sezon 10 maça çıktı ve gol ve asist üretmeyi başaramadı.

