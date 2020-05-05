Beşiktaş'ta Lorius Karius'un ardından Kevin-Prince Boateng'le de yollar ayrılıyor. Ghanasoccernet'in özel haberine göre; Siyah-Beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı. Haberde ayırca Boateng'in Beşiktaş'ta mutlu olduğu ancak Coronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan kulübün böyle bir yola başvurduğu belirtildi.

6 MAÇTA 2 GOL

Ocak ayı transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 10 maç oynarsa sözleşmesi uzar maddesi bulunuyordu. Boateng Beşiktaş formasyıla 6 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti. Ganalı yıldız koronavirüs krizinden sonra yeniden Fiorentina'ya dönecek...

BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, siyah-beyazlılarla sözleşmesini tek taraflı feshetti. Alacakları konusunda siyah-beyazlı yönetimin sunduğu tüm teklifleri geri çevirdiği gibi Nisan ve Mayıs maaşlarını bile talep eden Karius'un, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra büyük bir ihtimalle önce Almanya'ya ardından İngiltere'ye geçmesi bekleniyor.