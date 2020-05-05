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    • 05.05.2020 13:42
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    'ta son dakika gelişmesi | Kevin-Prince Boateng dönemi bitti

    'taki ilk ayrılık haberi 'dan kiralanan Alman kaleci 'tan gelmişti. Karius'un ayrılık haberinin ardından bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng'le de yol ayrımında olduğu iddia edildi. Gana basınında çıkan habere göre Siyah-Beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı.

    Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Resmen bitti

    'ta 'un ardından Kevin-Prince Boateng'le de yollar ayrılıyor. Ghanasoccernet'in özel haberine göre; Siyah-Beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı. Haberde ayırca Boateng'in Beşiktaş'ta mutlu olduğu ancak Coronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan kulübün böyle bir yola başvurduğu belirtildi.

    6 MAÇTA 2 GOL

    Ocak ayı transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 10 maç oynarsa sözleşmesi uzar maddesi bulunuyordu. Boateng Beşiktaş formasyıla 6 maçta forma giymiş ve 2 gol atma başarısı göstermişti. Ganalı yıldız koronavirüs krizinden sonra yeniden Fiorentina'ya dönecek...

    BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ

    Beşiktaş'ın Alman file bekçisi , siyah-beyazlılarla sözleşmesini tek taraflı feshetti. Alacakları konusunda siyah-beyazlı yönetimin sunduğu tüm teklifleri geri çevirdiği gibi Nisan ve Mayıs maaşlarını bile talep eden Karius'un, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra büyük bir ihtimalle önce Almanya'ya ardından İngiltere'ye geçmesi bekleniyor.

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