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    • 05.05.2020 14:28
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    Son dakika haberi | lı 5 futbolcu koronavirüs karantinasında alındı

    Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine giden , , , Kevin-Prince Boateng ve Kevin NKoudou koronavirüs karantinasına alındı. İstanbul Güngören’de bulunan ’nda karantinaya alınan 5 Beşiktaşlı futbolcunun yanı sıra TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Hollandalı futbolcusu de aynı yurtta karantinada bulunuyor.

    Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya alındı

    Coronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglerin askıya alınmasının ardından ülkelerine dönen siyah beyazlı futbolcular, normalleşme sürecine girilmesi sonrasında yeniden 'ye dönmeye başladı.

    5 FUTBOLCU KARANTİNADA
    , , , Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou, özel uçaklarla İstanbul'a geldikten sonra Güngören'de karantinaya alındılar. İstanbul Gençlik ve Spor İlk Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, siyah beyazlı futbolcuların odalarına formda kalmaları için spor ekipmanları yerleştirildiğini duyurdu.

    ALTAYLI FUTBOLCU KAPPEL DE YURTTA
    TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Hollandalı futbolcusu de 2 Mayıs'ta ülkesi Hollanda'dan Türkiye'ye gelen uçakla birlikte İstanbul'a ulaşarak Güngören 'nda karantiya alındı.

    ISLA DA AYNI YURTTA KALMIŞTI

    'nin Şilili futbolcusu da geçtiğimiz ay eşi ile birlikte Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina alınmış ve karantina sürecinin sona ermesinin ardından yurttan ayrılmıştı.

    2 GÜNDE 13 FUTBOLCU ANTRENMAN YAPMIŞTI

    , seyircisiz Galatasaray derbisi sonrasında son antrenmanını 19 Mart'ta gerçekleştirmiş ve ardından liglere corona virüsü nedeniyle ara verildiği açıklanmıştı.

    Bu tarihden tam 1 ay sonra siyah-beyazlılar 20 Nisan'da 5 futbolcunun katılımıyla Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışma yaptı. 21 Nisan'da ise 8 futbolcunun yaptığı antrenmanın ardından Beşiktaş'ta futbolcular bir daha tesislerde çalışma yapmadı.

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