Bundan sonra Liverpool'un antrenman programlarına göre çalışacak olan Karius ve menajeriyle bir türlü anlaşamayan yönetim, FIFA'dan çıkacak karara göre bir ödeme takvimi oluşturmaya çalışacak.

Konu hakkında açıklamada bulunan Loris Karius: "Beşiktaş kariyerimin bu şekilde sona ermesi üzücü ama bu durumu çözebilmek adına her şeyi yaptım. Aylarca sabırlı davrandım, yönetimle defalarca konuştum. Geçen yıl da benzer şeyler olmuştu." ifadelerini kullandı.

67 KARŞILAŞMADA 95 GOL YEDİ

Zaman zaman tribünler tarafından performansı nedeniyle protesto edilen Loris Karius, 67 kez siyah-beyazlı formayı giydi. Bu karşılaşmalarda toplam 95 gol yiyen Alman kaleci, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.