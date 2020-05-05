Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen, Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı yarın açıklayacak.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Reuters'ın haberine göre , Angela Merkel başbakanlığındaki Alman federal hükümeti, eyalet başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, müsabakaların sıkı denetim içerisinde ve seyircisiz bir şekilde oynanabilmesi için onay verdi.

Bundesliga'da kalan maçlar seyircisiz oynanacak ve 2019-2020 sezonu bu şekilde tamamlanacak. Antrenmanlara en erken dönen takımların başında gelen Alman ekiplerinin, 15 Mayıs'a kadar hazır olması bekleniyor.

10 KİŞİDE VİRÜSE RASTLANDI

Almanya'da kulüpler bir süredir sezonun kaldığı yerden devam edeceği varsayımıyla antrenmanlarını sürdürüyorlar. Pazartesi günü kulüpler birliğinden yapılan açıklamada Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 koronavirüs testi yapıldığı belirtilirken, 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyon dahil gerekli önlemlerin alındığı kaydedilmişti. Bu durumun liglerin devamı için sorun teşkil etmesinden korkuluyor.

RESMİ AÇIKLAMA 6 MAYIS'TA

Salgının kontrolü konusunda İtalya ve İspanya gibi ülkelere nazaran daha iyi bir sınav veren Almanya'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. 11 Mayıs'tan itibaren büyük mağazaların ve alışveriş merkezlerinin yeniden açılmasına izin verildi.

Bundesliga'nın devamıyla ilgili resmi açıklamanın 6 Mayıs Çarşamba günü yapılması bekleniyor.