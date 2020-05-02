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    • Spor
    • 02.05.2020 Gazete
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    Hırvatistan'dan için çarpıcı iddia: ’ta kalmayacak

    'ın deneyimli oyuncusu için Hırvat basınından flaş bir iddia geldi. Vida ile ilgili çıkan haberlerde, "Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro kazanıyor ve onu 'e etmek istiyor. Beşiktaş'ta kalmayacak" ifadeleri kullanıldı.

    Vida beşiktaş’ta kalmayacak
    Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu için Hırvat basınından flaş bir iddia geldi. Vida ile ilgili çıkan haberlerde, "'tan yıllık 3 milyon Euro kazanıyor ve onu 'e etmek istiyor. Beşiktaş'ta kalmayacak" ifadeleri kullanıldı. 'ın Vida'dan memnun olduğu ancak Hırvat stoperin 3 milyon Euro'luk maaşının yönetimi zorladığı biliniyor.

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    Haberler Spor Hırvatistan'dan Domagoj Vida için çarpıcı iddia: Beşiktaş’ta kalmayacak
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