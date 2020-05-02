Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Domagoj Vida için Hırvat basınından flaş bir iddia geldi. Vida ile ilgili çıkan haberlerde, "Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro kazanıyor ve Slaven Bilic onu West Bromwich'e transfer etmek istiyor. Beşiktaş'ta kalmayacak" ifadeleri kullanıldı. Kartal'ın Vida'dan memnun olduğu ancak Hırvat stoperin 3 milyon Euro'luk maaşının yönetimi zorladığı biliniyor.
BORÇ KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
Beşiktaş'ta geçmişten gelen alacaklar sebebiyle yaşanan kriz sona erdi. Yönetimin Siyah-Beyazlı futbolculardan 'Borç yoktur' kağıdı aldığı öğrenildi
BORÇ KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
Beşiktaş'ta geçmişten gelen alacaklar sebebiyle yaşanan kriz sona erdi. Yönetimin Siyah-Beyazlı futbolculardan 'Borç yoktur' kağıdı aldığı öğrenildi