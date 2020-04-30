



Fenerbahçe'de hedef Nenad Bjelica… Ersun Yanal'ın gidişi sonrası uzun bir süredir teknik adam arayışı içinde olan Sarı-Lacivertli yönetim, Bjelica'da karar kıldı ve Hırvat teknik adamla ilk görüşme yapıldı. Bjelica'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.



MİRSAD TÜRKCAN DEVREDE

Kanarya, Hırvat teknik adamla görüşmelerini eski basketbolcusu Mirsad Türkcan aracılığıyla gerçekleştiriyor. Başkan Ali Koç'un da Bjelica konusunda istekli olduğu belirtiliyor.