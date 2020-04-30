Fenerbahçe'de hedef Nenad Bjelica… Ersun Yanal'ın gidişi sonrası uzun bir süredir teknik adam arayışı içinde olan Sarı-Lacivertli yönetim, Bjelica'da karar kıldı ve Hırvat teknik adamla ilk görüşme yapıldı. Bjelica'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.
MİRSAD TÜRKCAN DEVREDE
Kanarya, Hırvat teknik adamla görüşmelerini eski basketbolcusu Mirsad Türkcan aracılığıyla gerçekleştiriyor. Başkan Ali Koç'un da Bjelica konusunda istekli olduğu belirtiliyor.
BJELICA DA FENER'İ İSTİYOR
Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Bjelica'nın F.Bahçe'nin ilk teklifine olumlu yanıt verdiği iddia edildi. Taraflar arasındaki 2. görüşme sonrası son kararın şekilleneceği öğrenildi.
DİĞER ADAYLAR BEKLEMEDE
F.Bahçe yönetimi, Bjelica ile temasların sürdüğü süreçte alternatif teknik adamlarla görüşmeyi de askıya aldı. Hırvat hocada sorun çıkarsa yönetim yeniden diğer adaylarla görüşecek.
BJELICA'NIN TRANSFER LİSTESİ HAZIR
Fenerbahçe'nin hedefindeki Nenad Bjelica'nın Hırvat futbolcular Nikola Kalinic ve Dario Maresic'i Fenerbahçe'ye getirmek istediği konuşuluyor.
HIRSLI BİR YAPISI VAR
Nenad Bjelica, duygularını sahaya yansıtan ve çok hırslı bir teknik adam. Bjelica bu yönüyle F.Bahçe basket takımının antrenörü Zeljko Obradovic'i andırıyor.