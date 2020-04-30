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Galatasaray'dan Uruguaylı genç yıldıza kanca! Muslera yine devreye girdi
Galatasaray'dan Uruguaylı genç yıldıza kanca! Muslera yine devreye girdi
Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Fernando Muslera, Marcelo Saracchi'nin ardından bir transferde daha aktif rol oynamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, ülkesinde forma giyen ve dikkatleri üzerine çeken genç yıldızı Galatasaray'a getirebilmek için kolları sıvadı. İşte o transfer ile ilgili detaylar...
30.04.2020 09:22
- Son Güncelleme: 30.04.2020 09:22
Koronavirüsü salgını dünyanın gidişatını değiştirirken futbol takımları da bu değişimden payını aldı. Düşen gelirler bol sıfırlı futbolcu maaşlarının sorgulanmasına ve genç oyuncuların öne çıkmasına neden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, genç ve gelecek vadeden oyunculara yönelirken bu konuyla ilgili Uruguay'dan sürpriz bir iddia geldi.
Sarı-kırmızılı ekibin başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın, Uruguay futbolunun yeni göz bebeği Facundo Pellistri'nin transferi için Fatih Terim'e öneride bulunduğunu bildirildi.
FLAMENGO TEMAS HALİNDE
FM Del Sol Radyo'da yer alan iddiaya göre; Flamengo bir süredir 2001 doğumlu sağ kanat oyuncusu Pellistri için kulübü Penarol'le görüşüyordu.
Ancak ocak ayında Saracchi'nin Galatasaray'a transferinde önemli rol oynayan Muslera'nın bu kez de Pellistri için harekete geçtiği ifade edildi.