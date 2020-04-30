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Galatasaray'dan Uruguaylı genç yıldıza kanca! Muslera yine devreye girdi

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Fernando Muslera, Marcelo Saracchi'nin ardından bir transferde daha aktif rol oynamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, ülkesinde forma giyen ve dikkatleri üzerine çeken genç yıldızı Galatasaray'a getirebilmek için kolları sıvadı. İşte o transfer ile ilgili detaylar...

30.04.2020 09:22 - Son Güncelleme: 30.04.2020 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





