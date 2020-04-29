RAMAZAN İMSAKİYE
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Kevin-Prince Boateng, Alman basınına Beşiktaş'ı anlattı

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Alman basınına değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki durumundan ve Beşiktaş'a gelme sürecinden de bahseden yıldız futbolcu flaş bir itirafta bulundu. "Türkiye'de bir futbolcu, kraldır." ifadelerini kullanan Boateng Beşiktaş tarafarına ilişkin önemli mesajlar verdi. İşte Boateng'in o açıklamaları...

29.04.2020 21:48 - Son Güncelleme: 29.04.2020 21:51
Kevin-Prince Boateng, Alman basınına Beşiktaş'ı anlattı

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Alman basınına değerlendirmelerde bulundu. T

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Kevin-Prince Boateng, Alman basınına Beşiktaş'ı anlattı

Türkiye'deki durumundan ve Beşiktaş'a transfer olma sürecinden de bahseden yıldız futbolcu, corona virüsü ile ilgili de konuştu. İşte Beşiktaş'ın Ganalı yıldızının açıklamaları:

Kevin-Prince Boateng, Alman basınına Beşiktaş'ı anlattı

Çok sabırsız bir adamım. 40 günden fazladır evde ailemleyim ve pozitif düşünmeye, tünelin sonundaki ışığı görmeye çalışıyorum. Herkesin böyle olamadığı günler olabilir ancak çocuğumuz böyle anlarda ortaya çıkıyor ve 'Corona virüsü bitince sonunda okula gidebileceğim' diyor. Ona peşimde dolanma dedim.

Kevin-Prince Boateng, Alman basınına Beşiktaş'ı anlattı

24 saatimizi olabildiğince güzel geçirmeye çalışıyoruz. Ailece insanların yüzünde bir gülümseme oluşturabiliyorsak, mutlu oluyoruz. Biz eğleniyoruz gerçekten, gülüyoruz. Oğlum sürekli 'Baba, ne zaman yeni video çekeceğiz' diyor.

Kevin-Prince Boateng, Alman basınına Beşiktaş'ı anlattı

"TÜRKİYE'DE FUTBOLCU KRALDIR"

Beşiktaş taraftarı gerçekten fanatik. Sokaklarda yürüyemiyorsun, çılgına dönüyorlar. Türkiye, sana kral olarak davranılacağın az ülkeden biri. Restoranda aşçı çıkıyor ve seninle tokalaşıyor çünkü sen onun yemeğini yediğin için gurur duyuyor. Türkiye'de bir futbolcu, kraldır.

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