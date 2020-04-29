Kevin-Prince Boateng, Alman basınına Beşiktaş'ı anlattı

Çok sabırsız bir adamım. 40 günden fazladır evde ailemleyim ve pozitif düşünmeye, tünelin sonundaki ışığı görmeye çalışıyorum. Herkesin böyle olamadığı günler olabilir ancak çocuğumuz böyle anlarda ortaya çıkıyor ve 'Corona virüsü bitince sonunda okula gidebileceğim' diyor. Ona peşimde dolanma dedim.