Kevin-Prince Boateng, Alman basınına Beşiktaş'ı anlattı
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Alman basınına değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki durumundan ve Beşiktaş'a gelme sürecinden de bahseden yıldız futbolcu flaş bir itirafta bulundu. "Türkiye'de bir futbolcu, kraldır." ifadelerini kullanan Boateng Beşiktaş tarafarına ilişkin önemli mesajlar verdi. İşte Boateng'in o açıklamaları...
29.04.2020 21:48
- Son Güncelleme: 29.04.2020 21:51
Çok sabırsız bir adamım. 40 günden fazladır evde ailemleyim ve pozitif düşünmeye, tünelin sonundaki ışığı görmeye çalışıyorum. Herkesin böyle olamadığı günler olabilir ancak çocuğumuz böyle anlarda ortaya çıkıyor ve 'Corona virüsü bitince sonunda okula gidebileceğim' diyor. Ona peşimde dolanma dedim.
"TÜRKİYE'DE FUTBOLCU KRALDIR"
Beşiktaş taraftarı gerçekten fanatik. Sokaklarda yürüyemiyorsun, çılgına dönüyorlar. Türkiye, sana kral olarak davranılacağın az ülkeden biri. Restoranda aşçı çıkıyor ve seninle tokalaşıyor çünkü sen onun yemeğini yediğin için gurur duyuyor. Türkiye'de bir futbolcu, kraldır.
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