Yabancı teknik adam, Fenerbahçe yönetiminde ağır basan görüş olurken Başkan Ali Koç'un görüşü biraz daha ayrıntılı! Başkan Koç, yabancı teknik adam fikrine karşı çıkmazken balkan kökenli bir hoca olmasının bazı sebeplerden dolayı tercih nedeni olduğunu belirttiği öğrenildi.
COCU'YA DEDİKLERİ AKLA GELDİ
Bu durum Başkan Ali Koç'un Phillip Cocu'ya söylediği, "Brezilyalı ve balkan futbolcular işe duygularını ve hırslarını katıyor. Bunu kuzeylilerde göremiyoruz" ifadelerini akıllara getirdi.
OYUNCUSUNA YATIRIM YAPAR
Nenad Bjelica hırsı, yeteneği ve işine bağlılığı ile birlikte takımda yer alan oyuncuları geliştiren ve değerlerine değer katan bir teknik adam. Bunun Zagreb'te bir çok örneği de var
ÖRNEKLERİ ÇOK FAZLA…
Dani Olmo 20 milyon Euro'ya Leipzing'e satıldı, Libakovic, Hırvatistan'ın 1. kalecisi oldu. 1 milyon Euro'ya alınan Bruno Petkovic, Bjelica ile milli takımın santforu olurken, değeri 11 milyon Euro oldu.
SEVDİĞİ SİSTEMLER 4-3-3 VE 3-4-3
Nenad Bjelica takımını hücum ağırlıklı oynatmayı seven bir teknik adam. Hırvat teknik adam, Dinamo Zagreb'i 4-3-3 ve 3-4-3 sistemleri ile sahaya sürdü. Daha çok tercih etti ise 4-3-3…
Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb'in başından maaş indirimini kabul etmediği için ayrıldığında takımı 18 puan farkla liderdi.
COCU'YA DEDİKLERİ AKLA GELDİ
Bu durum Başkan Ali Koç'un Phillip Cocu'ya söylediği, "Brezilyalı ve balkan futbolcular işe duygularını ve hırslarını katıyor. Bunu kuzeylilerde göremiyoruz" ifadelerini akıllara getirdi.
OYUNCUSUNA YATIRIM YAPAR
Nenad Bjelica hırsı, yeteneği ve işine bağlılığı ile birlikte takımda yer alan oyuncuları geliştiren ve değerlerine değer katan bir teknik adam. Bunun Zagreb'te bir çok örneği de var
ÖRNEKLERİ ÇOK FAZLA…
Dani Olmo 20 milyon Euro'ya Leipzing'e satıldı, Libakovic, Hırvatistan'ın 1. kalecisi oldu. 1 milyon Euro'ya alınan Bruno Petkovic, Bjelica ile milli takımın santforu olurken, değeri 11 milyon Euro oldu.
SEVDİĞİ SİSTEMLER 4-3-3 VE 3-4-3
Nenad Bjelica takımını hücum ağırlıklı oynatmayı seven bir teknik adam. Hırvat teknik adam, Dinamo Zagreb'i 4-3-3 ve 3-4-3 sistemleri ile sahaya sürdü. Daha çok tercih etti ise 4-3-3…
Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb'in başından maaş indirimini kabul etmediği için ayrıldığında takımı 18 puan farkla liderdi.