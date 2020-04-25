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    • Spor
    • 25.04.2020 Gazete
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    'de oklar 'yı gösteriyor! Balkan kökenli olması onu bir adım öne çıkardı...

    ’de yabancı hoca ağır basan görüş oldu. Başkan işlerine yürekten bağlı olmaları ve hırsları sebebiyle Balkan kökenli hocadan yana. Bu yüzden Bjelica bir adım önde.

    Balkan faktörüyle Nenad Bjelica
    Yabancı teknik adam, yönetiminde ağır basan görüş olurken Başkan 'un görüşü biraz daha ayrıntılı! Başkan Koç, yabancı teknik adam fikrine karşı çıkmazken balkan kökenli bir hoca olmasının bazı sebeplerden dolayı tercih nedeni olduğunu belirttiği öğrenildi.

    COCU'YA DEDİKLERİ AKLA GELDİ
    Bu durum Başkan Ali Koç'un Phillip Cocu'ya söylediği, "Brezilyalı ve balkan futbolcular işe duygularını ve hırslarını katıyor. Bunu kuzeylilerde göremiyoruz" ifadelerini akıllara getirdi.



    OYUNCUSUNA YATIRIM YAPAR
    Nenad Bjelica hırsı, yeteneği ve işine bağlılığı ile birlikte takımda yer alan oyuncuları geliştiren ve değerlerine değer katan bir teknik adam. Bunun Zagreb'te bir çok örneği de var

    ÖRNEKLERİ ÇOK FAZLA…
    Dani Olmo 20 milyon Euro'ya Leipzing'e satıldı, Libakovic, Hırvatistan'ın 1. kalecisi oldu. 1 milyon Euro'ya alınan Bruno Petkovic, Bjelica ile milli takımın santforu olurken, değeri 11 milyon Euro oldu.



    SEVDİĞİ SİSTEMLER 4-3-3 VE 3-4-3
    takımını hücum ağırlıklı oynatmayı seven bir teknik adam. Hırvat teknik adam, 'i 4-3-3 ve 3-4-3 sistemleri ile sahaya sürdü. Daha çok tercih etti ise 4-3-3…

    Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb'in başından maaş indirimini kabul etmediği için ayrıldığında takımı 18 puan farkla liderdi.

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